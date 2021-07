tmw Ascoli, fatta per l'arrivo di Castorani. Accordo triennale per il centrocampista

vedi letture

Manca oramai solo l’ufficialità per l’arrivo di Manuele Castorani all’Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com le parti in causa hanno trovato l’accordo con l’agente del giocatore Paolo Paloni per il passaggio del centrocampista dalla Virtus Francavilla alla società del presidente Pulcinelli. Pronto per il ragazzo un accordo triennale. Un colpo di mercato quello del ds Fabio Lupo che si è assicurato uno dei giovani più seguiti nel ruolo dello scorso campionato di C. Sul giocatore a gennaio c’era stato, infatti, anche l'interesse del Pordenone e negli ultimi giorni Cremonese e Lecce si erano interessati direttamente con la Virtus Francavilla.