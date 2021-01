tmw Ascoli, Matos a un passo dall'addio: lo attende la Casertana

Avventura in Serie C per Ricardo Matos. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per l'attaccante dell'Ascoli si prospetta l'approdo alla Casertana, per altro vicinissima al romanista Zakaria Sdaigui, dove arriverà con la formula del prestito secco.