tmw Ascoli, obiettivo Marconi del Pisa per rinforzare l'attacco

L'Ascoli guarda in casa Pisa per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club marchigiano avrebbe messo nel mirino il centravanti Michele Marconi, classe '89, per far fronte all'addio di Riad Baijc tornato all'Udinese per fine prestito.