tmw Ascoli, si lavora per Jacopo Sala dello Spezia

Possibile futuro in Serie B per Jacopo Sala. Sul terzino dello Spezia c’è l’Ascoli. Contatti in corso, si tratta e le prossime ore potrebbero essere importanti per capire la fattibilità della trattativa. L’Ascoli cerca rinforzi, l’obiettivo è Jacopo Sala...