tmw Bari, si lavora a un clamoroso ritorno: il fantasista Bellomo della Reggina

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Bari starebbe pensando a un clamoroso ritorno in biancorosso. Quello del fantasista Nicola Bellomo, classe '91, attualmente in forza alla Reggina in Serie B dove è titolare avendo collezionato 17 presenze (con un gol e un assist) in campionato. Bellomo, barese doc è cresciuto nelle giovanili del club vestendo poi la maglia della prima squadra con continuità dal 2011 al 2013 e poi nella seconda parte della stagione 2014-15.