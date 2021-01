tmw Brescia, occhi su Kampetsis del Panathinaikos. Ci sono anche Pisa e Virtus Entella

Si muove il mercato italiano per uno dei giovani più interessanti del calcio greco. Si tratta di Argyris Kampetsis, attaccante classe 1999 del Panathinaikos e dell'Under21 ellenica da molti paragonato in patria al napoletano Milik. Il giocatore, gestito per l'Italia da Marco Montesarchio, è stato infatti messo nel mirino da tre club di Serie B. Si tratta, stando a quanto raccolto da TMW, di Brescia, Pisa e Virtus Entella che hanno già avuto i primi contatti per il ragazzo transitato anche dal settore giovanile del Borussia Dortmund e in scadenza di contratto con il club di Atene nel prossimo giugno.