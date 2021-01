tmw Panathinaikos, accelerata del Rapid su Kampetsis, ma il Brescia rimane in corsa

Arrivano aggiornamenti in merito al futuro di Argyris Kampetsis del Panathinaikos. L’attaccante, nel mirino di Brescia, Pisa ed Entella in Serie B, è divenuto il primo obiettivo di mercato del Rapid Vienna, ma non solo. Sul giocatore, stando a quanto raccolto da TMW, però niente è ancora definito. In particolare in chiave Brescia, con le Rondinelle che con l’addio di Torregrossa in direzione Sampdoria avrà bisogno di rimpolpare il parco attaccanti della formazione di Davide Dionigi.