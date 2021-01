tmw Udinese, occhi su Kampetsis del Panathinaikos. C'è anche il Benevento

Dopo Brescia, Pisa ed Entella anche la Serie A si muove su Argyris Kampetsis, attaccante classe 1999 del Panathinaikos e dell'Under21 ellenica (anche ieri in gol contro l'OFI Creta). Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, anche Udinese e Benevento si sono messa sulle tracce del giocatore. Sa segnalare anche l’inserimento del Monza. Da non escludere, in caso di tesseramento da parte di un club di massima serie, un prestito semestrale in cadetteria per far adattare il calciatore al calcio nostrano.