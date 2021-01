tmw Cittadella, in arrivo l'attaccante Baldini dal Fano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Cittadella è in chiusura con il Fano per l’attaccante Enrico Baldini. Il classe ‘96, cresciuto nel vivaio dell’Inter, in questa stagione si è messo in mostra collezionando 15 presenze in cui ha rivestito sia il ruolo di seconda punta sia quello di esterno offensivo.