tmw Cosenza, spunta il nome di Valoti per il dopo Trinchera. Sarebbe un ritorno

Il Cosenza si guarda attorno per trovare un sostituto del direttore sportivo Stefano Trinchera, destinato a lasciare la piazza calabrese dopo la retrocessione in Serie C per approdare alla Cremonese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la dirigenza rossoblù starebbe per questo pensando al profilo di Aladino Valoti, ex di AlbinoLeffe, Sudtirol e Palermo, che potrebbe così tornare dopo l'esperienza di sei mesi nel 2017.