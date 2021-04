tmw Cremonese, per il ruolo di ds spunta il nome di Stefano Trinchera del Cosenza

Inizia a muoversi qualcosa sul mercato dei dirigenti in Serie B in vista della prossima stagione e non poteva che muovere i primi passi da colui che è stato quale miglior direttore sportivo della cadetteria per la stagione scorsa dall’Adicosp. Si tratta di Stefano Trinchera, attuale uomo mercato del Cosenza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com sul dirigente dei Lupi si sarebbe infatti mossa la Cremonese in vista della nuova stagione.