tmw Monza e Betis guardano in Brasile: visionato l'esterno dell'Under 21 verdeoro Jonas Toró

Monza e Betis seguono il nazionale brasiliano Under 21, Jonas Gabriel Da Silva Nunes Toró, in vista della prossima stagione. Esterno d'attacco sinistro e destro, abile nel dribbling e nell'uno contro uno, il classe '99 lo scorso dicembre è passato in prestito dal Sâo Paulo allo Sport Club do Recife per continuare il suo percorso di crescita e accumulare maggiore minutaggio.

Il risultato? Subito protagonista e decisivo a suon di gol, con ottimi feedback anche per i diversi club che l'hanno fatto visionare. Non è un caso, d'altronde, che già nelle ultime due finestre di mercato Nantes e Boavista abbiano provato a portarlo in Europa, vedendosi però rifiutare le proprie offerte ufficiali dal Tricolor. Uno scenario che potrebbe cambiare, magari, durante l'estate 2021.