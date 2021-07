tmw Monza, Galliani: "Dobbiamo sfoltire la rosa. Frattesi? Mi ha detto che vuole giocare in A"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si è fermato a parlare con i giornalisti dopo la conferenza stampa di presentazione del tecnico Stroppa di oggi. Dalla lotta per la promozione alla Nazionale sono stati tanti i temi toccati da Galliani: “L’obiettivo è quello massimo però non voglio parlarne perché lo scorso anno anche se di pochissimo abbiamo sfiorato la Serie A. Quest’anno ci sono squadre importanti che sono retrocesse come il Parma e sarà forse ancora più dura dello scorso anno. - continua l'ad biancorosso - Abbiamo un numero elevatissimo di giocatori e c’è il limite di 18 giocatori nati prima del ‘98 tesserabili, quindi prima di prendere degli over dobbiamo cederne almeno sei o sette e con la crisi che c’è in questo momento è difficilissimo piazzare i giocatori".

Come ha visto la Nazionale in questo Europeo e cosa si aspetta dagli azzurri?

"Mi aspetto quello che si aspettano tutti gli italiano. L’Italia gioca un bel calcio, Mancini è stato bravissimo a far giocare così la Nazionale. Dei tre reparti trovo che quello stratosferico, a parte la coppia centrale juventina, sia il centrocampo. Siamo forti, forti, forti, Jorginho gioca a livelli eccezionali e gli altri che lo affiancano, sono quattro, stanno giocando su ottimi livelli. È dal centrocampo nasce il gioco".

Donnarumma, Locatelli e Pessina. Quanto orgoglio prova per loro?

"C’è tanto orgoglio perché due sono giocatori presi giovanissimi dal Milan, grazie a Mauro Bianchessi. Pessina l’ho portato al Milan nel 2015 non sfruttando il fatto che il Monza fosse fallito, ma pagando qualcosa per far avere gli stipendi ai dipendenti, me lo ricordo anche allora. Mi messaggio con tutti e tre, che per me sono un trio milanista, a fine gare, sono tre bravi ragazzi".

Cosa consiglia a Locatelli per il futuro?

"Non devo dare consigli a nessuno, solo a me stesso".

Quanto possibilità ci sono che Frattesi torni a Monza?

"Percentuale minima, pur avendo raggiunto l’accordo con il Sassuolo il ragazzo mi ha chiamato spiegandomi che vuole giocare in Serie A anche se lo scorso è stato l’anno più bello della sua vita. Molto probabilmente giocherà in massima serie, ma poi vedremo".