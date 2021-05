tmw Monza, nessun discorso di Galliani alla squadra dopo il match col Cittadella

vedi letture

Tanta delusione al termine del match contro il Cittadella. Il Monza ci ha creduto fino alla fine, dalle maglie per tutta lo staff fino al 2-0 nel secondo tempo che sembrava aver incanalato la gara nella giusta direzione. A fine partita Adriano Galliani, che durante questi tre giorni ha voluto lasciare messaggi motivazionali ovunque, non è sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra. Nei prossimi giorni l'ad dei brianzoli potrebbe raggiungere gli uomini di Brocchi durante l'allenamento per analizzare la stagione appena conclusa.