tmw Perugia, contratto biennale per Mirko Carretta

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Mirko Carretta sarà un nuovo giocatore del Perugia. Richiesto da molte società e in scadenza di contratto, l'oramai ex Cosenza ha sposato con entusiasmo il progetto biancorosso e sarà a disposizione del tecnico sin dal primo giorno di ritiro. Nella giornata di domani, limati gli ultimi dettagli, sarà depositato il contratto biennale. Si tratta di un rinforzo molto importante per il reparto offensivo umbro, soprattutto per la grande duttilità tattica del calciatore e per l'esperienza maturata in cadetteria. Il presidente Santopadre, dunque, ha intenzione di mantenere la parola e di formare una rosa competitiva per la B.