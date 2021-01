tmw Pisa, società a lavoro per i rinnovi: si punta a quelli di Birindelli e Marconi

Non solo colpi in entrata, ed eventuali uscite, il Pisa è a lavoro anche per i rinnovi di alcuni calciatori in scadenza. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la società sta trattando quelli del difensore Samuele Birindelli e dell'attaccante Michele Marconi, che non sarebbero lontani dall'accordo.