tmw Reggina, anche Edera per rinforzare l'attacco. Pronta la sfida al Trabzonspor

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione dopo la Cremonese anche la Reggina avrebbe messo nel mirino Simone Edera per rinforzare il proprio attacco. L'esterno classe '97 è in uscita dal Torino e al momento non sembra convinto di scendere in Serie B anche per via di un importante interesse dall'estero. Edera infatti è finito nel mirino del Trabzonspor, club di massima divisione turca.