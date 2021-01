tmw Vicenza, in arrivo il centrocampista Mastinu dallo Spezia

Giuseppe Mastinu continuerà la prorpia stagione in Serie B. Il duttile centrocampista classe '91 infatti è destinato a lasciare lo Spezia, dove ha trovato pochissimo spazio in Serie A, con il Vicenza che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il club veneto, come raccolto dalla nostra redazione, sarebbe infatti vicino a trovare l'accordo per il trasferimento del calciatore che piace anche alla Reggiana.