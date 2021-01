tmw Vicenza, tentativo di inserimento per Maggio: Bari avanti, la situazione

Inserimento del Vicenza per Christian Maggio per il quale al momento è comunque avanti il Bari. Contatti in corso e possibili sviluppi i primi giorni della prossima settimana in un senso o nell’altro. Maggio si avvicinerebbe a casa e il Vicenza è una possibilità. Bari per adesso in vantaggio. Ma il Vicenza ci prova, obiettivo Christian Maggio...