ufficiale Alessandria, rinnovo fino al 2024 per il portiere Pisseri

L’Alessandria Calcio comunica di aver raggiunto un accordo Matteo Pisseri per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2024. Nell’esprimere tutta la soddisfazione per la sottoscrizione dell’intesa, l’Alessandria auspica che essa possa portare a nuovi importanti traguardi per la società e il giocatore.