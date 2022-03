ufficiale Ascoli, Bolletta firma fino al 2024. Palazzino invece fino al 2025

vedi letture

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna Luca Bolletta e Filippo Palazzino hanno sottoscritto il primo contratto da Professionisti. Il portiere ha firmato un accordo fino al 2024, l’esterno offensivo fino al 2025. Si tratta di due giovani prodotti del vivaio bianconero, da questa stagione in pianta stabile in prima squadra. Palazzino ha esordito nel Campionato di Serie B il 14 gennaio scorso, in occasione della partita Ternana-Ascoli, in cui Mister Sottil lo ha schierato titolare. Da allora l’esterno ha collezionato quattro presenze in cadetteria.