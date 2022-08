ufficiale Ascoli, colpo internazionale per l'attacco. Dallo Sporting Lisbona arriva Pedro Mendes

Colpo internazionale per l'Ascoli, che si assicura con contratto triennale l'attaccante Pedro Mendes: il classe '99 arriva dallo Sporting Lisbona.

Ecco il comunicato:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dallo Sporting Lisbona le prestazioni sportive dell’attaccante portoghese Pedro Mendes.

Nato il 1° agosto 1999 a Guimaraes, Mendes ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nel settore giovanile del Moreirense, squadra di Guimaraes, viene acquisito nel 2017 dallo Sporting Lisbona, che lo aggrega alla squadra Under 23 con cui mette a segno 17 gol e 2 assist in 24 partite nelle stagioni 2018/19 e 2019/20.

L’esordio in prima squadra avviene il 19 settembre 2019 nel match di Europa League in casa del PSV Eindhoven: Mendes entra all’80’ e due minuti più tardi segna la rete del raddoppio dello Sporting senza riuscire però ad evitare la sconfitta per 3-2. In quella stagione (19/20) scende in campo 12 volte con la maglia della prima squadra fra Europa League e massimo campionato portoghese. L’anno seguente lo Sporting lo cede in prestito per sei mesi all’Almeria, nella seconda lega spagnola (10 presenze) e nella seconda parte di stagione torna in Portogallo, questa volta al Nacional, dove mette a segno 2 gol in 12 presenze. Nel 2021/22 approda in prestito al Rio Ave, seconda divisione portoghese e sigla 11 gol e 1 assist in 34 partite di campionato, contribuendo alla promozione della squadra in massima serie. Nelle nazionali giovanili vanta 5 presenze e 1 gol con l’Under 18 e 2 presenze con l’Under 19.

Mendes, per il quale si è in attesa di transfer, vestirà la “camiseta” bianconera numero 90.

A Pedro il caloroso benvenuto del Club di Corso Vittorio Emanuele con l’augurio che possa raggiungere con l’Ascoli nuovi ambiziosi traguardi".