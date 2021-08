ufficiale Ascoli, contratto annuale per lo svincolato Barone

Nuovo innesto offensivo per l'Ascoli, che si assicura Giuseppe Alessandro Barone, figlio del Dg della Fiorentina Joe Barone.

Questo il comunicato dei marchigiani:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver definito l’acquisizione dell’esterno offensivo Giuseppe Alessandro Barone fino al 30 giugno 2022. Nato il 4 settembre 1998 a Brooklyn, Barone ha militato nel New York Cosmos e, in Italia, in Serie B con le maglie di Perugia e Salernitana.

A Giuseppe Alessandro il benvenuto del Club e l’augurio per una stagione di successi e di crescita professionale".