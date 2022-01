ufficiale Ascoli, ecco Paganini. Contratto semestrale con opzione per il rinnovo

Dopo un lungo inseguimento Luca Paganini è un giocatore dell'Ascoli. L'esterno di centrocampo arriva dal Lecce a titolo definitivo. Questa la nota dei marchigiani:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lecce le prestazioni sportive di Luca Rudolf Paganini. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione per il rinnovo.

Nato a Roma l’8 giugno 1993, Paganini è un centrocampista esterno, cresciuto nei settori giovanili di Tor di Quinto e Roma. Dopo sei anni nel club giallorosso, approda nelle giovanili del Frosinone per poi esordire a soli 17 anni in prima squadra nel match di Coppa Italia contro la Reggina. Coi ciociari resta dieci anni – inframmezzati dalla brevissima esperienza al Fondi a inizio carriera – e ottiene due promozioni in Serie A e una in B, scendendo in campo 195 volte, realizzando 28 gol e 18 assist. 41 le presenze in massima serie e 4 i gol messi a segno. Nell’ultimo anno e mezzo Paganini ha vestito la maglia del Lecce, club di provenienza, collezionando 30 presenze e 1 gol.

L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso ‘benvenuto’ Luca e gli augura di poter raggiungere, con la maglia bianconera n. 7, altri importanti traguardi professionali".