ufficiale Ascoli, firma biennale di Nestorovski. Stasera in tribuna per la gara con la Feralpi

vedi letture

È con una nota ufficiale che l'Ascoli "comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive di Ilija Nestorovski. Attaccante macedone, nato il 12 marzo 1990 a Prilep, è reduce dall’esperienza quadriennale in A con l’Udinese, club con cui ha collezionato 85 presenze, realizzando 8 gol e 6 assist. In precedenza ha vestito le maglie di Palermo (il primo anno in A e le successive due stagioni in B), NK Inker, Metalurg Skopje, FC Viktoria Zizkov, FC Slovacko e Pobeda Prilep. In Italia esordisce con la maglia rosanero in Serie A, collezionando 37 presenze in campionato, 11 gol e 3 assist.

Con NK Inker per tre volte consecutive ha vinto il titolo di capocannoniere: nelle s.s. 2013/14 e 2014/15 ha realizzato rispettivamente 20 e 24 gol, questi ultimi fondamentali per ottenere la promozione nella massima serie croata; nella s.s. 2015/16 è andato a segno ben 25 volte.

Con la Nazionale maggiore della Macedonia del Nord è sceso in campo in 51 match, l’ultimo il 19 giugno 2023 a Manchester contro l’Inghilterra per le qualificazioni agli Europei.

L’Ascoli Calcio rivolge un caloroso benvenuto a Ilija nella certezza che il suo approdo in bianconero potrà essere un valore aggiunto alla squadra.

Nestorowski, che ha scelto la maglia numero 30, stasera assisterà dalla tribuna dello stadio Del Duca alla partita di campionato con la Feralpisalò".