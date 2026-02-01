TMW Pescara, Sebastiani annuncia altri innesti. Tra questi Nestorovski? Trattativa in corso

Non più di un punto, quello conquistato dal Pescara nello scontro diretto per la salvezza con il Mantova, un punto che lascia la formazione abruzzese sempre all'ultimo posto della graduatoria del campionato di Serie B, categoria raggiunta solo la scorsa estate a margine del playoff di Serie C con la Ternana. Ecco quindi che la società è piuttosto attiva sul mercato, e decisa a rinforzare la squadra, tanto che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ha avviato i contatti con Ilija Nestorovski, al momento in forza ai croati dello Slaven Belupo.

Dopo Davide Bettella, arrivato a titolo definitivo dal Catanzaro, e i grandi di ritorni di Gaston Brugman e Lorenzo Insigne, entrambi svincolati, ecco un altro possibile innesto per la compagine guidata da mister Giorgio Gorgone. Del resto, che dei rinforzi arriveranno, lo ha confermato anche il presidente Daniele Sebastiani, parlando ieri nel post gara: "Vogliamo mantenere questa categoria a tutti i costi - si legge sull'edizione on line de Il Centro - . Dal mercato arriveranno altri giocatori".