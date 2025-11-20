Esclusiva TMW Qui Macedonia, Nestorovski: "Un altro playoff con l'Italia? No grazie, per almeno 3 motivi"

Oggi alle 13 si terrà il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2026. Fra le quattro possibili squadre che l'Italia potrebbe incontrare della quarta fascia, c'è anche la Macedonia del Nord, già carnefice degli azzurri nello spareggio giocato in vista dell'ultima Coppa del Mondo.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, a poche ore dall'inizio del sorteggio, è intervenuto l'attaccante della Macedonia e dello Slaven Belupo, Ilija Nestorovski - vecchia conoscenza del calcio italiano essendo passato per Palermo, Udinese ed Ascoli - che si è espresso così sulla possibilità di incontrare ancora l'Italia dopo lo spareggio del 2022:

"No, non vorrei incontrare l'Italia per almeno tre motivi. Il primo: l'Italia è la squadra più forte da incontrare fra le rivali della prima fascia. La seconda: gli azzurri saranno motivati e contro di noi avrebbero la possibilità di vendicarsi per lo spareggio perso a Palermo nel 2022. E il terzo è che l'Italia è sempre l'Italia".