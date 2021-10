ufficiale Ascoli, nuovo ingresso in società. Passeri acquisisce il 20% del club

A inizio settembre il patron dell'Ascoli Pulcinelli aveva annunciato l'ingresso di altri soci dopo gli statunitensi di NSG e oggi il primo ingresso è stato ufficializzato. Come si legge sul sito del club marchigiano infatti Distretti Ecologici di Dino Passeri ha acquistato il 20% delle quote. Questa la nota:

"Distretti Ecologici e Ascoli Calcio: un matrimonio recente fra due realtà vicine fra loro molto più di quanto si pensi. Da una parte un’azienda che da “famigliare” si è trasformata ben presto in S.p.A. grazie a intuizione, flessibilità e progetti a lunga scadenza; dall’altra uno dei Club più antichi d’Italia che, partito da una gestione fatta di passione (tanta), orgoglio e voglia di arrivare fra i grandi, è cresciuto sempre più fino ad arrivare ad oggi, nella Serie B del calcio ma con l’obiettivo mai sopito di tornare, con organizzazione e programmazione attente, sul gradino più alto. Dino Passeri, responsabile marketing e organizzativo di Distretti Ecologici, ha parlato a nome dell’azienda di come la sua famiglia si sia avvicinata all’Ascoli, acquisendone il 20% delle quote".