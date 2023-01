ufficiale Ascoli, risoluzione consensuale del contratto col trequartista Anthony Fontana

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto col trequartista Anthony Fontana.

Arrivato in bianconero nel febbraio 2022, il ventitreenne statunitense chiude la sua esperienza ascolana con 3 presenze, una contro la Ternana lo scorso anno e due nella corrente stagione sportiva, con Bari in campionato e col Venezia in Coppa Italia. Proprio al Penzo Fontana realizzò al 91’ il gol vittoria che consegnò all’Ascoli il passaggio del turno.

Il Club bianconero ringrazia Anthony per la serietà e la professionalità e gli augura le migliori fortune.