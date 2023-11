ufficiale Bari, c'è il rinnovo per Ricci: altri due anni di contratto per il terzino mancino

Il Bari ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di una delle colonne delle ultime stagioni come il terzino mancino Giacomo Ricci, arrivato in biancorosso nel 2021/22 e protagonista della promozione in Serie B con 23 presenze. Questa la nota dei pugliesi:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2025 del rapporto che lega il difensore Giacomo Ricci al Club biancorosso.

Arrivato nell'estate del '21, il terzino toscano ha totalizzato 61 gettoni in biancorosso conditi da 8 assist e un gol, a Modena, lo scorso maggio".