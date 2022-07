ufficiale Bari, dal Bologna arriva in prestito l'attaccante Cangiano

vedi letture

Come si apprende dal sito della Lega B il Bari ha depositato il contratto di Gianmarco Cangiano. L'attaccante classe 2001 arriva in prestito dal Bologna. Ora si attende il comunicato della società pugliese per conoscere i dettagli relativi al probabile obbligo di riscatto in caso di Serie A.