ufficiale Bari, dal Renate arriva Morachioli: firma un contratto fino al 2026

Innesto a centrocampo per il Bari che accoglie Gregorio Morachioli. Questo il comunicato: "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'AC Renate i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista offensivo Gregorio Morachioli (27.02.00, La Spezia); ha firmato un contratto fino a giugno '26. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della sua città in riva al Golfo dei Poeti, milita nella formazione Primavera della Juventus prima di tornare allo Spezia; dopo due prestiti in Lega Pro alla Pistoiese e all'Imolese, dove mette insieme 33 presenze e segna 3 gol, passa al Renate dove, in stagione, ha totalizzato 22 presenze e regalato 4 assist. Benvenuto Gregorio!".