ufficiale Brescia, riecco Ndoj: rientrato dal prestito, il club gli ha rinnovato il contratto

Il suo contratto era scaduto, ma evidentemente il Brescia ha deciso di rinnovarlo. Come annunciato sui social, Emanuel Ndoj torna alle Rondinelle. Nell'ultima stagione aveva giocato al Cosenza in prestito. Sembrava destinato a salutare definitivamente il club di Cellino, invece resta e figura anche tra i convocati per il ritiro estivo.