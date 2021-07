ufficiale Cittadella, Edoardo Gorini nuovo tecnico. Prende il posto di Venturato

270 panchine al fianco di mister Roberto Venturato, precedentemente 44 con Claudio Foscarini. Da oggi Edoardo Gorini è il nuovo tecnico del Cittadella!

Smessi i panni di calciatore alla fine della stagione 2012/13, ‘Goro’ rimane legato al mondo granata e nell’estate 2014 sostituisce Giulio Giacomin come vice di Foscarini. Subito una stagione difficile con la retrocessione in Lega Pro, poi con Venturato 6 campionati esaltanti che lo hanno visto prima vincere la C e poi sfiorare in due occasioni la Serie A! Ora per Edoardo una nuova sfida, prima guida dell’ A.S. Cittadella cercando di proseguire l’ottimo lavoro fatto in questi anni assieme a Roberto Venturato. Felici per questo tuo traguardo e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B. Al suo fianco confermato il resto dello staff: Roberto Musso, Andrea Pierobon e Andrea Redigolo. Oltre a loro il nuovo innesto porta il nome di NICOLA DONAZZAN: in granata dal 2014 al 2016, esperienza culminata con la vittoria della Lega Pro. Dal 2018 allenatore prima dell’ Under 15 e poi dell’ Under 17 con ottimi risultati, Donazzan entra nello staff della prima squadra come collaboratore tecnico.