ufficiale Gaston Pereiro lascia Cagliari e l'Italia. L'uruguaiano torna al Nacional

Tre anni dopo il suo arrivo in Italia, Gaston Pereiro lascia l'Europa e torna in Uruguay. Il trequartista del Cagliari è infatti un nuovo acquisto del Nacional, che negli scorsi minuti ha annunciato sui suoi canali social il ritorno del classe '96. Pereiro lascia il Cagliari a titolo temporaneo e per la seconda parte di stagione giocherà in patria.