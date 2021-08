ufficiale Il Monza saluta Armellino dopo due anni. Va al Modena

Si chiude la parentesi a Monza di Marco Armellino: il giocatore passa infatti a titolo definitivo al Modena.

Ecco la nota dei brianzoli:

"AC Monza comunica la cessione a titolo definitivo di Marco Armellino al Modena F.C.

In biancorosso dal gennaio 2019, il centrocampista campano ha collezionato 84 presenze e 7 gol in due stagioni e mezza, contribuendo al ritorno in Serie B del Monza dopo 19 anni.

Grazie di tutto e in bocca al lupo Marco!".

Ricordiamo che con gli emiliani il classe '89 ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno.