Il tormentone è finito, Tutino torna a vestire la maglia del Cosenza

Gennaro Tutino torna al Cosenza. La notizia era nell'aria, adesso è arrivato il comunicato ufficiale del club. L'attaccante arriva dal Parma in prestito con obbligo di riscatto dal Parma:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con obbligo e diritto di opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino, proveniente dal Parma Calcio 1913.

L’attaccante, protagonista in maglia rossoblù nella stagione della promozione in Serie B (36 presenze e 12 reti) e nella successiva in cadetteria (34 presenze e 10 reti), nella scorsa annata si è diviso tra Parma e Palermo. Nel suo percorso un’esperienza in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona e in Serie B con l’Empoli. Nella stagione 2020/2021 ha contribuito alla promozione della Salernitana nella massima serie con 13 reti in 36 presenze. Complessivamente in Serie B ha collezionato 148 presenze siglando 36 gol fornendo 15 assist.

Gennaro nel corso degli anni ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia rossoblù e alla città di Cosenza. Un legame indissolubile che oggi, grazie alla ferrea volontà del Presidente Eugenio Guarascio, di riportare il suo talento al Marulla, si rinsalda con il ritorno in rossoblù. È tutto vero: Gennaro è tornato!"