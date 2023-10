ufficiale Lecco, per il post Foschi arriva Bonazzoli. Confermato poi lo staff già presente

vedi letture

Come avevamo anticipato poco fa, è con una nota ufficiale che il Lecco "comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Emiliano Bonazzoli. Confermato Allenatore in seconda Mister Andrea Malgrati. Confermati come collaboratore tecnico Francesco Nenciarini, come preparatore atletico Filippo Brambilla, come preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analyst Riccardo Nobili.

Il mister sarà presentato alla stampa domani Venerdì 13 ottobre alle ore 17:00".