ufficiale Modena, formalizzato l'arrivo di Panada dall'Atalanta

vedi letture

Nuovo colpo in entrata per il Modena. Come risulta dal registro trasferimenti della serie B, Simone Panada (20) arriva in prestito dall'Atalanta. Nazionale di categoria, si presenta come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione in Italia.