ufficiale Parma, dall'Ostersund arriva il giovane Amoran. Andrà in Primavera

Altro acquisto in prospettiva per il Parma, che, come si apprende dal sito ufficiale della Lega B, ha depositato il contratto del giovane difensore centrale Peter Toluwanimi Amoran, classe 2004 che arriva a titolo definitivo dall'Ostersund. Il ragazzo, già nel giro delle nazionali giovanili svedesi, andrà dunque a rafforzare la Primavera crociata allenata da Cesare Beggi.