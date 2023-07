ufficiale Parma, l'attaccante Damiano Basili ceduto in prestito alla Pro Sesto

Pro Sesto 1913 comunica sui propri canali di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma le prestazioni sportive di Damiano Basili, attaccante classe 2004.

Il comunicato ufficiale

"Basili, nato a Roma il 2 febbraio 2004, è un attaccante cresciuto nel Settore Giovanile del Chievo e passato nel 2021 al Parma. Con la maglia gialloblù ha raggiunto 6 presenze in Under 18 per poi passare alla formazione Primavera con cui in 2 stagioni ha collezionato 57 presenze e 15 gol nel Campionato di Primavera 2. A Damiano il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un’annata di grandi soddisfazioni!", si legge sul sito della Pro Sesto.