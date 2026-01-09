Ufficiale Il Lecco pesca in casa Reggiana. Formalizzato il prestito di Basili per il centrocampo

Si chiude l'avventura a Reggio Emilia di Damiano Basili, perché il calciatore passerà la seconda parte di stagione in Serie C: la Reggiana ha infatti formalizzato il prestito del centrocampista al Lecco, un prestito però secco, quindi sino al termine dell'annata corrente.

Ecco la nota del club granata:

"AC Reggiana comunica di avere ceduto a titolo temporaneo al Lecco le prestazioni sportive del calciatore Damiano Basili, che vestirà in prestito la maglia del club lombardo fino al termine della stagione.

La società augura a Damiano le migliori fortune per il proseguimento della stagione".

Questo, invece, il comunicato del Lecco: "La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Basili dalla società AC Reggiana 1919.

Nato il 2 febbraio 2004 a Roma, è cresciuto nel settori giovanili del Chievo e del Parma, con cui milita nel Campionato Primavera 2. Ha trascorso la stagione 2023/24 alla Pro Sesto, per poi passare nell’estate 2024 alla Pergolettese, con cui nell’annata 2024/25 registra 35 presenze e 5 gol all’attivo. Trasferitosi alla Reggiana, ha fatto il suo esordio in Serie B il 29 agosto 2025 nella sfida casalinga contro l’Empoli. Nella prima parte di campionato colleziona 2 presenze complessive.

Indosserà la maglia numero 27.

Benvenuto Damiano nella grande famiglia Bluceleste!".