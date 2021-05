ufficiale Pellissier dice addio: "Chievo sempre nel cuore. Tanti bocconi amari nell'ultimo anno"

L’avventura di Sergio Pellissier al ChievoVerona è terminata definitivamente dopo 21 anni divisi fra il campo e la scrivania, come responsabile dell'area tecnica. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore sul proprio profilo facebook in un lunghissimo post d’addio: “Dopo 20 anni e 1 in disparte nell’attesa di capire quale fosse il mio futuro, la settimana scorsa ho firmato l’accordo che chiude definitivamente il mio rapporto con il ChievoVerona. Non importa quanti Bocconi amari ho dovuto ingoiare nell’ultimo anno e mezzo, quanti giudizi ho dovuto cambiare su persone, progetti e obiettivi. Tutto passa, calciatori, dirigenti, allenatori e anche presidenti, quello che veramente importa e che rimane è il valore delle persone. Credo di aver dato a questa società tutto quello che potevo dare. Non sarei mai potuto restare e percepire uno stipendio senza fare niente. Non sarebbe stato giusto per il mio orgoglio e per la società stessa, che avrebbe sprecato soldi in un dipendente inutile. Meglio essere importanti prendendo anche poco che nessuno guadagnando tanto. Ecco perché ero rimasto al Chievo ed ecco perché me ne sono andato. Ma comunque malgrado tutto, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno donato affetto e mi hanno aiutato a regalarmi anni splendidi in questa società. - conclude Pellissier - Purtroppo questa è la vita. Puoi fare progetti sul tuo futuro, sognare di crearti qualcosa di bello, ma quando ti confronti con la vita tutto quello che avevi progettato e sognato, potrebbe non avverarsi. Qualsiasi cosa sia successo, non mi toglierà mai le gioie che ho avuto giocando con questi colori. Grazie Chievo e ti auguro di trovare persone che ti ameranno quanto ti ho amato io. Adesso si ricomincia di nuovo da capo sperando che sia solo un arrivederci”.