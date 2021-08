ufficiale Perugia, preso il giovane portiere Megyeri dall'Honved Budapest

L' A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabor Megyeri. Il portiere, classe 2002, arriva in prestito biennale con diritto di opzione dall’Honved Budapest. Cresciuto nel vivaio dell’Honved, ha già vestito la maglia delle nazionali Under 16 e Under 17 del suo paese collezionando 4 presenze in totale con la maglia dell’Ungheria. Lo scorso anno ha militato nella Roma Primavera di Alberto De Rossi.

Benvenuto in biancorosso Gabor!