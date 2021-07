ufficiale Perugia, preso l'esterno offensivo Manneh. Ha firmato un triennale

L’AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato in Gambia il 2 settembre 1998 ha collezionato 110 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Catania e Carrarese realizzando in totale 7 reti. Convocato in diverse occasioni con la maglia del Gambia ha esordito con la propria nazionale il 7 giugno 2019 nell’amichevole contro la Guinea.