ufficiale Perugia, torna il centravanti Di Carmine. Arriva a titolo definitivo da Cremona

Samuel Di Carmine torna a vestire per la terza volta la maglia del Perugia. Il club umbro infatti ha prelevato il classe '88 a titolo definitivo dalla Cremonese come riferisce il sito della Lega B nell'apposita sezione calciomercato. Ora si attende la nota della società per conoscere i dettagli del contratto.