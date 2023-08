ufficiale Pisa, depositato il contratto di Campani. Per il portiere è un ritorno in nerazzurro

Operazione in entrata per il Pisa. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende la notizia del deposito del contratto del portiere classe 2000 Matteo Campani, svincolatosi nei giorni scori dal Sassuolo.

Campani (23) nel corso delle ultime quattro stagioni ha militato in Serie C con le maglie di Paganese e Vis Pesaro, in prestito dallo club neroverde nel quale sbarcò nel 2018 dopo aver vestito la maglia del Pisa stesso nel Settore Giovanile.