Pordenone, capitan Stefani si ritira: "È arrivato il momento per un nuovo inizio"

Dopo Giacomo Bindi un altro giocatore del Pordenone ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Si tratta del capitano dei Ramarri Mirko Stefani: "Sono qui a dire che sabato sarà la mia ultima gara da calciatore. Dopo una carriera lunga c'è un po' di magone, ma penso che questo sia il momento giusto. La carriera è stata lunga, quest'annata non delle migliori, ma questo è il momento giusto per fermarmi e proiettarmi verso un nuovo inizio. Ci tengo a salutare davanti ai tifosi del Pordenone, persone che mi sono state vicine sempre in queste sette stagioni che abbiamo vissuto insieme. Mi auguri ci sia un ambiente magico".