ufficiale Pordenone, Bindi dice addio al calcio giocato: "È stato un viaggio bellissimo"

Si chiuderà con le ultime due gare dell'attuale stagione di Serie B in quel di Pordenone la carriera di Giacomo Bindi. Il portiere classe 1987 ha dato l'annuncio del suo addio al calcio attraverso il proprio profilo Facebook: "Un bellissimo viaggio - si legge -. Mi fermo qua! Il calcio è stato un viaggio bellissimo ricco di emozioni indelebili. Come nei migliori viaggi il merito è spesso della compagnia. Grazie a tutti gli allenatori che con pazienza e passione mi hanno trasferito qualcosa di loro. Grazie a tutte le persone che con grande energia mi hanno supportato. Mi sono sentito veramente fortunato".

Bindi, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha in carriera ha vestito le maglie di molte società in giro per l'Italia. Da Crotone e Pordenone, passando per Padova, Catanzaro, Latina, Foggia, Pisa e Varese.