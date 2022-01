ufficiale Si chiude l'avventura di Barillà al Monza: risolto il contratto tra le parti

Dopo un anno e mezzo, si chiude l'avventura di Antonino Barillà al Monza: l'esperto centrocampista, classe '88, ha infatti risolto il contratto che lo legava alla società brianzola.

Ecco il comunicato:

"AC Monza comunica di aver risolto in data odierna il contratto con Antonino Barillà.

Arrivato in Brianza nell'estate 2020, il centrocampista calabrese ha collezionato 34 presenze in biancorosso con 4 gol, tra cui il primo del 2021 del Monza, contro il Cosenza.

Grazie di tutto Nino e in bocca al lupo per il tuo futuro!".